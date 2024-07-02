Kardeşler 250 milyon doları paylaşamadı, Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğine geldi! Konkordato istediler 

Bir dönem Tadelle'nin de sahibi olan Toksöz Grup'ta kriz çıktı. Ahmet-Zafer Toksöz kardeşlerin arasındaki 250 milyon dolarlık anlaşmazlık yerli ilaç firması Arven'i zora soktu. Zafer Toksöz, 1.2 milyar dolar borcu olan 3 şirketi için konkordato isterken, mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi.

Toksöz Grup'un veliahtlarından Zafer Toksöz ve Ahmet Toksöz arasında yaşanan anlaşmazlık büyük bir krize neden oldu. 2 kardeşin annelerinden kalan 250 milyon doları paylaşamaması nedeniyle Zafer Toksöz'ün şirketleri Arven İlaç AŞ, Verano İlaç AŞ ve Montero Gıda AŞ için konkordato talep edildi.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şirketlerin mali darboğaza düşmesinin gerisinde, iki kardeş arasındaki miras paylaşım kavgasının olduğuna vurgu yapıldı.

TOPLAM BORÇ 1.2 MİLYAR LİRA

Dava dosyasına göre geçen yıl 1 milyar lira ciro elde eden şirketlerin toplam borcu ise 1.2 milyar lira. Yapılan başvuruda, üç şirketin yanı sıra Zafer Toksöz için de konkordato talep edildi. Mahkeme, yapılan başvuru üzerine dün kararını verdi.

400 KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI ŞİRKETLERE 3 AYLIK MÜHLET

Mahkeme, 3 şirket ve Zafer Toksöz için 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte, şirketler olası bir haciz işlemine karşı korumaya alınmış oldu. Mahkeme, 400 kişinin çalıştığı şirketlerin faaliyetlerinin denetimi için de Naci Uzunok, Doç.Dr. Mehmet Ertan Yardım ile Mehmet Semih Aydın'ı geçici konkordato komiseri olarak atadı.