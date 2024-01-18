Kök maaşı bu seviyede olanlar dikkat! Milyonlarca emekliyi bekleyen sıfır zam ihtimali

18 Ocak 2024 11:56 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 12:09

Bu hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısında emeklinin ek zammı kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 5'lik ek zamla emekli zammının yüzde 42,6'ya yükseltildiğini ve en düşük emekli maaşının da 10 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Ancak emekliye yapılan zam oranı beklentilerin altında kalırken, şimdi di kök maaşı 8 bin 97 lira seviyesinde olanlara temmuzda sıfır zam ihtimali ortaya çıktı.

TEMMUZDA SIFIR ZAM ENDİŞESİ

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, en düşük gelir grubuna dahil emeklilerin maaşına yapılan zam oranı, nispeten daha yüksek gelir elde edenlerin altında kaldı. Bu durumun TBMM görüşmelerinde düzeltilmezse sayıları 6 milyonu bulan emeklilerin bir bölümünün bu kez temmuz zammında sıfır maaş artışıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

ENFLASYON ORANI KRİTİK ETKEN

Eğer Merkez Bankası’nın öngörüleri doğrultusunda enflasyon Haziran ayında yüzde 70 civarında gerçekleşirse, yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 23,5 civarında olacak. Yani SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşına yılın ilk yarısı için yüzde 23,5 oranında zam yapılacak.

KÖK MAAŞI 8 BİN 97 LİRA SEVİYESİNDE OLANLAR DİKKAT

Emekli kök maaşı yüzde 42,6’lık artışla 8 bin 97 lira olan bir emekli, maaşına yapılacak yüzde 23,5’lik zam ile Temmuz ayındaki maaşı 10 bin lira olacak. Yani bugünkü kök maaşı 8 bin 97 lira ve altında olan emeklilerin yılın ikinci yarısında ellerine geçen ücret değişmeyecek, sıfır zam almış olacaklar.