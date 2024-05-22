Kritik 24 saat başladı! Ethereum, Bitcoin ile arayı kapatacak mı?

Kripto piyasalarda son dakika! ABD’de Ethereum ETF’lerine onay için karar günü yarın! SEC’ten izin gelmesi halinde Ethereum’da yükselişin hız kazanması bekleniyor. Son bir yıllık süreçte Bitcoin yüzde 159, Etherum ise yüzde 107 yükseldi. Analistler, ETF’lere yatırım izni gelmesi halinde, Ethereum’da 4400 dolara varabilecek yükseliş yaşanabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Mayıs ayında kripto paralarda yaşanan yükseliş yüzde 20’nin de üzerinde gerçekleşirken, gözler, Ethereum ETF’leri için, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) çevrildi. ABD’de kripto paraları da portföyünde bulundurmak isteyen yatırım fonları tarafından, SEC’e yapılan “ETH izin başvurusu” yarın neticelenecek. Bu hafta başına kadar onay beklenmiyordu. Ancak bazı kurumların analistleri, büyük ihtimalle Ethereum ETF’lerine onay verileceğini ileri sürdü.

22 MAYIS BTC VE ETH FİYATI

Hafta başında 3050 dolardan yükselmeye başlayan Ethereum, bugün TSİ 11:00 sıralarında 3750 dolara yakın seyrediyor. Hafta başından itibaren gerçekleşen yükseliş yüzde 20’yi aştı.

Bitcoin ise dün 71 bin 300 doları test ederek dönüşe geçti. TSİ 11.00 sıralarında BTC fiyatı 70 bin doların hemen altında denge arayışını sürdürüyor.

ETH 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Kripto Para Piyasaları Uzmanı Beste Naz Süllü; ABD’de Ethereum ETF’lerine iznin aslında yakın zamana kadar beklenmediğini hatırlatarak, “Böyle bir gelişme yaşanırsa Ethereum’da 4000-4400 dolar bandı test edilebilir. Aksi durumda sınırlı bir gerileme yaşanabilir. Çünkü FED’den son dönemde gelen mesajlar, faiz indiriminin yaklaştığına işaret ediyor. ABD’de Nasdaq endeksi de rekor seviyelerde. Bu teknoloji endeksi ile kriptolar arasında doğru orantı var. Nasdaq yukarı gittikçe, Bitcoin de daha yukarıları hedef alabilir" öngörüsünde bulundu.

BİTCOİN Mİ ETHEREUM MU?

Bu arada son bir yılda Bitcoin yüzde 159, Etherum ise yüzde 107 yükseliş kaydetti. BTC’de bu yıl başında gelen ETF onayı ile birlikte daha belirgin yükseliş öne çıktı. Analistler, ETF’lere de yatırım izni gelmesi halinde; Ethereum’un, Bitcoin ile arayı kapatabileceğini belirtiyor.

BTC’de 69 bin dolar, ETH’de ise 3675 doların destek olarak takip edilmesi gerektiği; fiyatlarda bu seviyelerin üzerinde kalıcılık halinde yükseliş hevesinin devam edebileceği belirtiliyor.