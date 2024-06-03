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Mayıs ayı enflasyon rakamlarına Bakan Şimşek'ten ilk değerlendirme: En kötüsü geride kaldı

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Mayıs ayı enflasyon rakamlarına Bakan Şimşek&#039;ten ilk değerlendirme: En kötüsü geride kaldı

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. "En kötüsü geride kaldı" diyen Şimşek, "Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." diye konuştu. Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek." dedi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,96 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 75,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek, X hesabından açıklama yaparak mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

"En kötüsü geride kaldı! Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz.

Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek.

Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak.

Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek.

Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
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