Mayıs ayı enflasyon rakamlarına Bakan Şimşek'ten ilk değerlendirme: En kötüsü geride kaldı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 10:27 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 10:36 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. "En kötüsü geride kaldı" diyen Şimşek, "Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz." diye konuştu. Şimşek, "Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek." dedi.