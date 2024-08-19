Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını yarın açıklayacak! İşte ekonomistlerin tahminleri  

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Son 4 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez'in alacağı karar, yakından takip ediliyor. Peki ekonomistlerin beklentisi ne? AA, Foreks, TCMB, Bloomberg anketine katılan ekonomistler tek bir tahminde birleşti. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te açıklanacak.

4 BİN 150 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Merkez Bankası Haziran 2023'ten günümüze 4 bin 150 baz puanlık faiz artışına gitti. Geçen yıl Haziran ayında faiz yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu. Son faiz artış kararı ise mart ayında yapılmıştı. O tarihte faiz yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

4 AYDIR FAİZLER SABİT

Son 4 aydır faizi sabit bırakan Merkez'in yarın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Piyasada genel beklenti faizin sabit kalması yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 20 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT'nin düzenlediği ankete katılan 29 kurumun beklentisi politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu. Ankette 2024 sonu faiz beklentisi tahmini yüzde 27,5 olarak gerçekleşti. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 50'de bırakılması yönünde oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 25 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 18 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 46,25 oldu.