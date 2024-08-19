Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını yarın açıklayacak! İşte ekonomistlerin tahminleri  

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını yarın açıklayacak! İşte ekonomistlerin tahminleri  

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını yarın açıklayacak! İşte ekonomistlerin tahminleri  

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Son 4 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez'in alacağı karar, yakından takip ediliyor. Peki ekonomistlerin beklentisi ne? AA, Foreks, TCMB, Bloomberg anketine katılan ekonomistler tek bir tahminde birleşti. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'te açıklanacak. 

4 BİN 150 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI 

Merkez Bankası Haziran 2023'ten günümüze 4 bin 150 baz puanlık faiz artışına gitti. Geçen yıl Haziran ayında faiz yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu. Son faiz artış kararı ise mart ayında yapılmıştı. O tarihte faiz yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı. 

4 AYDIR FAİZLER SABİT 

Son 4 aydır faizi sabit bırakan Merkez'in yarın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Piyasada genel beklenti faizin sabit kalması yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 20 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT'nin düzenlediği ankete katılan 29 kurumun beklentisi politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu. Ankette 2024 sonu faiz beklentisi tahmini yüzde 27,5 olarak gerçekleşti. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde kaydedildi. 

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 50'de bırakılması yönünde oldu. 

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 25 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 18 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 46,25 oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dilan Polat tahliye oluyor! Hapisten çıktı mı? Serbest bırakıldı mı?Dilan Polat'a tahliye kararı! Ailesi haberi alır almaz cezaevine koştu, ilk açıklama...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TMO Giresun'da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti - EkonomiTMO Giresun'da ilk fındığı aldıTürkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç ne kadar? Merkez Bankası açıkladı - EkonomiTürkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç ne kadar?Türkiye'nin ihracattaki rotası demiryolu oldu - Ekonomiİhracatta rota demiryolu! Avrupa'ya kesintisiz hatVolvo'dan flaş karar! Artık bu modelleri Türkiye'de satmayacak, işte nedeni - EkonomiArtık bu modelleri Türkiye'de satmayacakGramı altından daha değerli! Ardahan'da üretilen 'arı zehri'nin fiyatı dudak uçuklattı - EkonomiArı zehrinin fiyatı dudak uçuklattıKöprü ve otoyol ücretleri zamlandı! İşte yeni HGS geçiş fiyatları... - EkonomiKöprü ve otoyol ücretleri zamlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...