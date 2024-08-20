Yatırımcıların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasına saatler kaldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği bu önemli karar, kısa süre sonra duyurulacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Faiz oranında nasıl bir değişiklik bekleniyor?

Bugün açıklanacak kararda faizin yüzde 50’de sabit tutulacağı yönünde genel bir beklenti hakimken, üç ay sonrası için faiz oranının yüzde 48,10’a gerileyeceği öngörülüyor.

On iki ay sonrası için ise beklenti yüzde 34,57’den yüzde 33,30’a düştü. Yıl sonu için ortalama beklenti yüzde 46,50 seviyesinde kalırken, bazı ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB'nin bu ayki kararı saat 14.00’te açıklanacak. AA Finans’ın anketine göre, 13 ekonomistin tamamı faiz oranının yüzde 50’de sabit kalmasını bekliyor ve yıl sonu için yüzde 46,50 oranında bir beklenti öne çıkıyor. Foreks anketine katılan 25 ekonomistin de benzer şekilde faizin sabit kalacağını öngördüğü belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS 2024 FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Karar henüz açıklanmadı, ancak analistlerin genel görüşü faizin yüzde 50 oranında sabit tutulacağı yönünde. Para Politikası Kurulu'nun bugün yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, 20 Ağustos’ta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını duyuracak. Kararın saat 14.00’te açıklanması bekleniyor. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, faizin bu ay da yüzde 50 oranında sabit tutulacağı görüşünde birleşiyor.