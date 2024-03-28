Mevduat faizlerinde rekor! 1 milyon TL’si olana 3 asgari ücret!

Bankada parası olanlar dikkat! TCMB’nin son faiz kararının ardından birikim sahipleri “en yüksek mevduat oranı” aramalarına hız verirken; bankalar da artık her mudiye yüzde 57 faiz oranını sunmaya başladı. Bu orana göre 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi, net 47 bin 344 TL olarak gerçekleşiyor. Söz konusu rakamın, neredeyse 3 asgari ücret olan 51 bin TL’ye yaklaştığı dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası’nın geçen haftaki son faiz kararının ardından yüzde 53’e varan oranlarla piyasayı fonlamaya başlaması, bankaların TL mevduat faizi oranlarında da kendini göstermeye başladı. Bankada parası olanlar “en yüksek mevduat faizi” arayışına girerken; bankalar, artık tabelaya yansıttığı oranlarda yüzde 57’lik mevduat faizini bütün yatırımcılara ilan etmeye başladı.

KKM’DEN DÖNENE DAHA YÜKSEK ORAN

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; “tezgah altı” olarak bilinen piyasada, özellikle büyük tutardaki mevduatlar için %60 ve üzerinde de oranlar sunabiliyor. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarında ise TL faiz oranlarının %70’in üzerinde gerçekleştiği ileri sürülüyor. Mevduat faizlerindeki bu yükselişle birlikte yatırımlarda TL’nin tercih edilmesi ve dolarizasyonun düşürülmesi hedefleniyor.

İŞTE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA GETİRİ ORANLARI

Bu arada %57 oranla ve ağırlıklı olarak 32 gün vadeli olarak bağlanan paranın getirisi hesaplandığında;

-1 Milyon TL’si olan vade sonunda 47 bin 344 TL,

-500 bin TL’si olan vade sonunda 23 bin 672 TL,

-250 bin TL’si olan vade sonunda 11 bin 836 TL getiri elde ediyor.

“AMAÇ, TL TASARRUFU ÖZENDİRMEK”

Ekonomistler, “Döviz ve altına yönelimin artması, rezervlerde yaşanan gerileme, enflasyonist baskıların ve tüketim eğilimlerinin devam etmesi, faiz oranlarında da kaçınılmaz olarak yükselişi beraberinde getirdi. Mevduattaki bu artışın kredilere de yansıması oldu. Şu anda tüketicilerin hem kredi iştahının gerilemesi hem de TL birikimlerin artması teşvik ediliyor. TL’de bu oranlar varken, döviz yatırımı bu anlamda mantıklı değil” değerlendirmesinde bulunuyor.