Milyonlarca emeklinin beklediği haber SGK'dan geldi: Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

Düzenleyen: Çağla Çağlar 7 Ağustos 2024 10:05 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

SGK, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.