Milyonlarca emeklinin beklediği haber SGK'dan geldi: Emekli maaş farkları bugün hesaplarda
Düzenleyen: Çağla Çağlar- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
SGK, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.
SSK ve Bağ-Kur'luların maaşı 24,73 oranında arttı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. En düşük emekli maaşında yaşanan artış nedeniyle 2 bin 500 TL zam farkı temmuz ayı maaşlarına yansımamıştı.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber SGK'dan geldi. Fark aylık ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor.
Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.
Temmuz farkı kapsamında, emeklilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.
Fark ödemeleri emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara yapılacak.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Ekonomi