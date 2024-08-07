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Milyonlarca emeklinin beklediği haber SGK'dan geldi: Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

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Milyonlarca emeklinin beklediği haber SGK&#039;dan geldi: Emekli maaş farkları bugün hesaplarda

Ekonomi Haberleri

SGK, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Düzenlemeden 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. 

SSK ve Bağ-Kur'luların maaşı 24,73 oranında arttı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. En düşük emekli maaşında yaşanan artış nedeniyle 2 bin 500 TL zam farkı temmuz ayı maaşlarına yansımamıştı. 

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber SGK'dan geldi. Fark aylık ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor.

Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Temmuz farkı kapsamında, emeklilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Fark ödemeleri emeklilerin maaşlarını aldıkları hesaplara yapılacak.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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