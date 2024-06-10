Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Nisan ayı ödemeler dengesi belli oldu

Nisan ayı ödemeler dengesi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nisan ayı ödemeler dengesi belli oldu

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 285 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 497 milyon dolarlık açık oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2024'te cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, nisanda 7 milyar 649 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Nisanda yıllıklandırılmış cari açık ise 31 milyar 462 milyon dolar oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Gören dönüp bir daha bakıyor! İçine insan girmezKırmızı ışıkta Kolombiyalı şov!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan duyurdu: Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 900 milyonluk ek destek - Ekonomiİhtiyaç sahiplerine 900 milyonluk ek destekTürkiye'de işsizlik oranı her geçen ay düşmeye devam ediyor - Ekonomiİşsizlik oranı açıkladı! Gerilemeye devam ediyorKritik direnci aşamıyor! Bitcoin’in 72 bin dolarla imtihanı - EkonomiKritik direnci aşamıyor! Bitcoin’in 72 bin dolarla imtihanıMemur ve emekliler merakla bekliyordu! 1 aydan az süre kaldı: İşte masadaki zam oranı - Ekonomiİşte masadaki zam oranı...Bu yıl borsaya açılan 3 hissede prim yüzde 100’ü geçti! Yenilerden 12'si yükseldi, 8'i düştü - EkonomiBu yıl borsaya açılan 3 hissede prim yüzde 100’ü geçti!Veri gündemi yoğun hafta başladı! Dolar 32,50’ye yakın... Gecelik faiz düşüyor - EkonomiVeri gündemi yoğun hafta başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...