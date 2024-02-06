Ons ve gramda gerileme hız kesti! Altında düşüşler alım fırsatı olabilir

Altında son dakika! Kapalıçarşı’da dün 2060 TL’nin de altında sarkan gram altın fiyatları, 6 Şubat işlemlerine 2073 TL’den başladı. Dolar endeksi ve ABD tahvil fiyatlamalarında bir miktar sakinleşme ve ons altının 2015 dolardan yukarı dönmesi, gram tarafına da yansıdı. Analistler, “FED’in nihayetinde faiz indirim sürecine başlayacak olmasını ve jeopolitik risklerin varlığını dikkate alırsak; altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler alım fırsatı olarak görülebilir” uyarısında bulunuyor.

Türkiye Gazetesi Özel - Son günlerde istihdam başta olmak üzere ABD’den gelen güçlü veriler ve bu kapsamda FED’in yakın vadede faiz indirimlerine kapıyı kapatması, küresel altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Dolar endeksinde 104,00 üzerindeki fiyatlama ve ABD gösterge tahvil faizinin 4,40 seviyesinin üzerine çıkması; şubat başında 2065 doları test eden ons altının, dünkü işlemlerde 2015 dolara kadar geri çekilmesini beraberinde getirdi.

6 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Yeni işlem gününde ons altın cephesinde bir miktar tepki dikkat çekiyor ve ilk fiyatlamalar 2025 dolara yakın seyrediyor. 6 Şubat gram altın fiyatları Kapalıçarşı’da (TSİ 08:30 itibarıyla) 2073 TL’den güne başladı. Serbest piyasada gram altın 1992 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek Altın Kapalıçarşı’da 3 bin 455 TL, Yarım Altın 6 bin 830 TL ve Tam Altın 13 bin 580 TL seviyelerinden satılıyor.

ALTIN FİYATLARI BEKLENTİ

Dünyanın önemli finans kuruluşları, ABD ekonomisinin seyrini de dikkate alarak yaptıkları son açıklamalarda, 2024 yılı için altın fiyatlarında “daha sınırlı artış tahminleri” açıklamaya başladı. Son olarak İsviçreli UBS Bank analistleri, ons altının 2024 sonunda 2200 dolar seviyesinde olabileceğini öngördü. UBS analistleri, dünyadaki makroekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklere dikkat çekerek, FED’in de gevşek para politikasına geçmesiyle birlikte altına ilginin artabileceğini bekliyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Ons altın, son fiyatlamalar itibarıyla henüz 2000 doların üzerinde bulunuyor. Bu seviyenin önemine dikkat çeken Stratejist Cüneyt Paksoy, “Şu anda altına daha yukarı seviyeler için önemli olan şart, 2000-2080 dolar bandını korumak. Eğer 2000 doların altında sarkarsak, temkinli olmamız gerekir. Çünkü 1950-1920 dolara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak bu seviyeler aynı zamanda bir alım fırsatı da olabilir çünkü daha uzun vadeli haftalık ve aylık görünümde yükseliş trendi de korunuyor” görüşlerini dile getirdi.

GRAM ALTINDA FIRSAT SEVİYELER

Ons altında ancak 2080 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırıldığında yükseliş hareketinin ivme kazanabileceğini aktaran Paksoy, “2300-2500 dolar seviyeleri ve hatta bir miktar daha yukarıları bu yıl için mümkün. Ama kısa vadede bir satış var ve bu sürecin iyi takip edilmesi gerekiyor, alım yönünde değerlendirmek için. Gram altın tarafında 2000 TL’nin altındaki olası fiyatlamalar yatırımcı için fırsat anlamına gelebilir. Çünkü bir yandan jeopolitik riskler de devam ediyor. Kızıldeniz’de Yemen, İsrail-Filistin, Ukrayna-Rusya gibi belirsizlikler sürüyor” şekline konuştu.