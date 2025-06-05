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Haberler > Ekonomi > Otoyol zamlarıyla ilgili yeni karar! 2026'da başlıyor, ücretler her yıl böyle artacak

Otoyol zamlarıyla ilgili yeni karar! 2026'da başlıyor, ücretler her yıl böyle artacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otoyol zamlarıyla ilgili yeni karar! 2026&#039;da başlıyor, ücretler her yıl böyle artacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyol ücretleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. 1 Ocak 2026'dan itibaren otoyol zamları Yeniden Değerleme Oranı'na göre belirlenecek. Ücretler her yıl bu orana göre sene başında güncellenecek.

Her yıl milyonlarca sürücünün kullandığı otoyollarla ilgili yeni bir karar alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyollarda geçiş ücretleriyle ilgili düzenlemeye gidildi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

Bugüne kadar otoyol zamları ihtiyaca göre belli periyotlarda yapılıyordu. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, zamlar artık Yeniden Değerleme Oranı kadar otomatik olarak artacak. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak. 

Otoyol zamlarıyla ilgili yeni karar! 2026'da başlıyor, ücretler her yıl böyle artacak - 1. Resim

OTOYOL ZAMLARI HER YILIN BAŞINDA YAPILACAK 

Yeni düzenlemeye göre, her yılın başında bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranı esas alınarak geçiş ücretleri artırılacak. Ayrıca fiyat artışı sonrası oluşan küsuratlar da en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak.

Otoyol zamlarıyla ilgili yeni karar! 2026'da başlıyor, ücretler her yıl böyle artacak - 2. Resim

2024'ÜN YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43.99

2024 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlenmişti. Eğer 2025 yılındaki zamlar yeni uygulamaya göre yapılsaydı, otoyollara yüzde 43.93 oranında zam gelecekti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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