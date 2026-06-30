Orta Doğu’da varılan mutabakatla birlikte petrol fiyatı 75 doların altına düştü ve geçen hafta savaş öncesi seviyelere çekildi. Motorin fiyatı da 85 TL’den 64,51 TL’ye kadar çekildi. Marketlerde savaş öncesi dönemde 26 TL olan 5 litrelik su, lojistik ve ham madde maliyeti gerekçesiyle 36 TL’ye yükselmişti. Petroldeki düşüşe rağmen suya yapılan zamlar henüz geri alınmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarının yükselişe geçtiği dönemde en dikkat çeken fiyat artışları pet şişelerde satılan markalı içme suyunda gözlemlendi.

Marketlerde savaş öncesi dönemde 26 TL olan 5 litrelik su, nisan sonuna kadar 36 TL’ye yükseldi. Gelen zam oranı %38,45 olarak gerçekleşti.

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FİYATLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Sektör temsilcileri; motorin fiyatlarının mart-nisan aylarında bir ara 85 TL’ye ulaşmasının taşımacılık maliyetlerini artırdığını, bunun fiyatlara yansıdığını belirtmişti.

Öte yandan pet şişelerin ana hammaddesinin petrol olduğunu da belirtilirken, 120 dolara dayanan varil fiyatının, sudan ziyade ambalaj fiyatlarını artırdığı öne sürülmüştü.

Petrol ve motorin düştü pet suya gelen zam askıda kaldı!

PETROL VE YAKIT GERİLEDİ, ANCAK…

Gelinen noktada Orta Doğu’da varılan mutabakatla birlikte petrol fiyatı 75 doların altına düştü ve geçen hafta savaş öncesi seviyelere çekildi. Akaryakıt fiyatları da benzer şekilde yükseldiği gibi geri geldi. Motorinin litre fiyat İstanbul Avrupa yakasında 64,51 TL’ye çekildi. Söz konusu düşüşlere karşılık suya yapılan zamlar henüz geri alınmadı.

Tüketici dernekleri, benzer fiyat artışlarının bazı ürünlerde de gerçekleştiğini hatırlatarak, petroldeki düşüşün, piyasadaki fiyatlara yansıtılması gerektiğini belirtiyor.

Petrol ve motorin düştü pet suya gelen zam askıda kaldı!

PETROLDE BEKLENTİLER

Bu arada Morgan Stanley, Hürmüz’ün beklenenden daha hızlı açıldığını, ancak ABD’nin yüksek ihracatı ve Çin düşük ithalatının oluşturduğu ikili baskının piyasada devam ettiğini belirterek, tekrar “bir arz fazlası dönemine” gidilebileceği uyarısında bulundu. Morgan, üçüncü ve dördüncü çeyrekte ortalama 75 dolar petrol fiyatı beklentisini de dile getirdi.

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