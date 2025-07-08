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Salçalık biber sezonu başladı! Geçen yılki fiyattan satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Salçalık biber sezonu başladı! Geçen yılki fiyattan satılıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kırmızı biber hasadıyla birlikte salça sezonu da açıldı. Salçalık biber geçen yılki fiyattan satılırken, esnaf fiyatların yükselmesini beklediklerini söyledi. 

Hazır salçalara güvenmeyip ev ekonomisine de katkı sunmak isteyen vatandaşlar, salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarının yolunu tuttu. Satıcılardan çuvallarla salçalık biber satın alan vatandaşların kimi, türlü zahmetlerle biberleri eliyle temizlerken kimiyse biber çekim merkezlerinde elini değdirmeden temizleyip çektiriyor.

Salçalık biber sezonu başladı! Geçen yılki fiyattan satılıyor - 1. Resim

"FİYATLARIN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ" 

Adana'da Kıyıboyu Caddesi Fatih Mahallesindeki Biberciler ve Zeytinciler Pazarı ise salçalık biberlerle dolmaya başladı. Biber satıcısı Ömer Özdemir, fiyatların makul olduğunu biraz daha yükselmesine beklediğini belirterek, "Geçen sene kilogram fiyatı 15 liraya kadar düşmüştü. Bu yılda 15 ile 20 lira arasında satılıyor. Şu an salçalık biber çıktı. Ancak Karaisalı biberi çıkmadı. O da hasat edilince kilosu 20 liradan satılmaya başlar. Ancak bu fiyatlar biraz düşük. Fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Salçalık biber sezonu başladı! Geçen yılki fiyattan satılıyor - 2. Resim

Biber almaya gelen vatandaşlar ise markette satılan salça yerine kendi yaptıkları salçayı kullanmayı istediklerini bu yüzden her yıl düzenli olarak mevsimi geldiğinde salçalık biber aldıklarını fiyatların da şimdilik uygun olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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