Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Salmonella bakterisi tespit edildi! Türk malı helva raflardan toplatılıyor

Salmonella bakterisi tespit edildi! Türk malı helva raflardan toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Salmonella bakterisi tespit edildi! Türk malı helva raflardan toplatılıyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'da Türk malı bir helvada "salmonella" bakterisi tespit edildi. Markasına kadar açıklanan ürünün acil raflardan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Almanya'da satışı yapılan Türk markalı bir helva ürünüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TOK Gıda tarafından üretilen helvada Salmonella bakterisi tespit edildi. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. 

MÜŞTERİLER İADE SÜRECİNDE MAĞDUR EDİLMEYECEK

Sadece belirtilen parti numaralı ve son tüketim tarihli partisi geri çağırma kapsamında yer aldığı öğrenildi. Şirket yetkilileri gıda güvenliği kapsamında bu adımı attıklarını ve iade sürecinde müşterilerine mağduriyet yaşatmayacaklarını belirtti.

Salmonella bakterisi tespit edildi! Türk malı helva raflardan toplatılıyor - 1. Resim

HANGİ MARKA HELVADALAR PİYASADAN TOPLATILACAK? 

Son kullanma tarihi "26.11.2026" olan ve "2024331" parti numaralı "Sebahat Vanilya Aromalı Helva" markalı helvalar piyasadan toplatılıyor. 

Salmonella bakterisi tespit edildi! Türk malı helva raflardan toplatılıyor - 2. Resim

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella veya salmonellozis, ishal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılarak yiyecek ve içeceklere bulaşır. Özellikle yaz aylarında daha çok görülen salmonella enfeksiyonunun en yaygın görülen belirtileri ishal, ateş ve mide kramplarıdır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'a bir Ukraynalı daha! 28 maçta 12 gol...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüketici güven endeksi nisanda arttı - EkonomiTüketici güven endeksi nisanda arttıHobisi işi oldu, Trabzon'dan dünyaya açıldı! ABD, İsveç, Hollanda ve Almanya'ya satıyor - EkonomiHobisi işi oldu, Trabzon'dan dünyaya açıldıGeçen hafta 10 hissede yüklü geri alım! Yeni haftada 7 şirketten temettü… - EkonomiYeni haftada 7 şirketten temettü…Bakan müjdeyi verdi! 1.2 milyar liralık ödeme hesaplara yatırıldı - Ekonomi1.2 milyar liralık ödeme hesaplara yatırıldıAltın almak için acele etmeyin! İslam Memiş "alım fırsatı" için rakam verdi - Ekonomiİslam Memiş "alım fırsatı" için rakam verdi70 yıldır yapıyor, tanesi 50 TL! Kullandığı makineyi bile kendisi yaptı... "Ben ölünce bu iş de biter" - EkonomiTanesi 50 TL! "Ben ölünce bu iş de biter"
Sonraki Haber Yükleniyor...