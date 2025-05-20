Salmonella bakterisi tespit edildi! Türk malı helva raflardan toplatılıyor

Almanya'da Türk malı bir helvada "salmonella" bakterisi tespit edildi. Markasına kadar açıklanan ürünün acil raflardan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Almanya'da satışı yapılan Türk markalı bir helva ürünüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TOK Gıda tarafından üretilen helvada Salmonella bakterisi tespit edildi. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

MÜŞTERİLER İADE SÜRECİNDE MAĞDUR EDİLMEYECEK

Sadece belirtilen parti numaralı ve son tüketim tarihli partisi geri çağırma kapsamında yer aldığı öğrenildi. Şirket yetkilileri gıda güvenliği kapsamında bu adımı attıklarını ve iade sürecinde müşterilerine mağduriyet yaşatmayacaklarını belirtti.

HANGİ MARKA HELVADALAR PİYASADAN TOPLATILACAK?

Son kullanma tarihi "26.11.2026" olan ve "2024331" parti numaralı "Sebahat Vanilya Aromalı Helva" markalı helvalar piyasadan toplatılıyor.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella veya salmonellozis, ishal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterilerinin neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Hayvan ve insan bağırsaklarında yaşayan salmonella bakterisi, dışkı yoluyla dışarı atılarak yiyecek ve içeceklere bulaşır. Özellikle yaz aylarında daha çok görülen salmonella enfeksiyonunun en yaygın görülen belirtileri ishal, ateş ve mide kramplarıdır.