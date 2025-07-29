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Sektörün öncüsüydü, iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin ünlü şirketi konkordato ilan etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sektörün öncüsüydü, iflasın eşiğine geldi! Türkiye&#039;nin ünlü şirketi konkordato ilan etti
Teknoloji, İsraf, Gayrimenkul, Ekonomi, Tekstil, Turizm, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de konkordato ilan edenler kervanına BO Group da dahil oldu. Tekstil ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ve Benetton, Armani, Diesel, H&M, Reebok, Tommy Hilfiger, Mango ve Zara gibi dünya devleriyle çalışan BO Group'a ait 5 şirket konkordato ilan etti. 

Türkiye'de son dönemde konkordato ilan eden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son konkordato ilanı ise turizm ve tekstil sektörünün önde gelen firmasından geldi. Sektörde önemli bir yeri olan BO Group, içinde bulunduğu darboğaz nedeniyle 5 şirketi için konkordato başvurusu yaptı. 

MAHKEMEDEN 3 AYLIK MÜHLET KARARI 

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce yapılan değerlendirmede, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm, Sevbo Tekstil ile şirket ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Sektörün öncüsüydü, iflasın eşiğine geldi! Dünya devleriyle çalışan şirket konkordato ilan etti - 1. Resim

KRİTİK TARİH 23 EKİM 

Konkordato sürecine ilişkin üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Şirket için kritik duruşmanın tarihi ise 23 Ekim olarak belirlendi. 

Sektörün öncüsüydü, iflasın eşiğine geldi! Dünya devleriyle çalışan şirket konkordato ilan etti - 2. Resim

DÜNYA DEVLERİYLE ÇALIŞIYOR 

Grubun önemli şirketi arasında bulunan Boy-Bo Tekstil'in ünlü markalarla çalışıyordu. 1995'ten bu yana faaliyet gösteren şirket; Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW, Colins gibi uluslararası markalara hizmet veriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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