Sivas'ta 10 milyon liralık koleksiyon! Mustafa Kemal'in dürbünü onun elinde

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Adem Kader, hayatını kaybeden babasının antika tutkusunu sürdürüyor. Kader’in evindeki bir oda toplam 10 milyon TL değerindeki antika eşyalarla dolu ve küçük bir müze gibi görünüyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ikamet eden Adem Kader, babasının antika merakını canlı tutuyor. Babasının ölümünden sonra antika sevdasına daha da sarılan Kader, babasının bıraktığı koleksiyonu 70 bin parçalık bir hazineye dönüştürdü.

MUSTAFA KEMAL’İN DÜRBÜNÜ ONUN ELİNDE

Kader, köydeki ve ilçedeki evlerinin birer odasını antika eşyalarına ayırmış. Koleksiyonunda Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı bir dürbün, eski madeni paralar ve daha pek çok şey var.

Kader, babasından miras kalan antika koleksiyonunu geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. En büyük hayali koleksiyonunu sergileyeceği bir müze açmak olan Kader'in koleksiyonunun değeri yaklaşık 10 milyon lira civarında.

"ÇANAKKALE SAVAŞINDAN KALMA PARALAR BİLE VAR"

Babasının hobisini devam ettirerek büyüttüğünü belirten Adem Kader, "Toplamda 70 bin parçadan oluşan bir koleksiyonum var. Para koleksiyonu, antika teypler, silahlar gibi farklı farklı eşyalar koleksiyonumda bulunuyor. Para koleksiyonumda Çanakkale savaşından kalma paralar var, koleksiyonluk 15 Temmuz paraları bulunuyor. Üretilen bütün paraların serilerinden toplamaya çalıştım.

Evimin çatısında bir odayı ve evimde küçük bir bölümü koleksiyonum için ayırdım. Köyümde ki evimde biraz daha büyük yerim orada da biriktirmeye başladım. Benim hedefim müze açmak ve bunun için gerekli müracaatları yaptım. Eğer başarabilirsem bu 70 bin parçalık koleksiyonumu sergilemek istiyorum. Koleksiyonumda bir dürbün bulunuyor.

Dürbünün özelliği Çanakkale savaşında Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandıktan sonra çavuşlara vermiş olması. Verdiği çavuşlardan da bu dürbün dedeme geçiyor ve ailemizde kalıyor. Ayrıca dedelerimden kalma tüfekler bulunuyor. Bu tüfeklerin bazılarının altın kaplaması bulunuyor.

"6 BİN DOLAR VERİLEN PARALARIM OLDU"

Paraların içerisinde değerli olanlar oldukça fazla, 6 bin dolar verilen koleksiyonluk paralarım bulunuyor. Koleksiyonumun değeri değişebiliyor. Toplu şekilde sattığınla parça parça sattığının değeri farklı oluyor.

Ortalama olarak 10 milyon liradan daha değerlidir. İlk çocuklukta başladım, babam da severdi antika eşyaları birçok eşya biriktirdi. Babam rahmetli olduktan sonra ben kendimi daha çok koleksiyon işine verdim" şeklinde konuştu.