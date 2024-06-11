Stokçuluğun bedeli... Gaziantep'te SKT'si geçen 20 ton gıda imha edildi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2024 17:46 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 17:56 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Gıda krizinin yaşandığı dönemde bir yandan da yapılan stokçuluk fiyatları daha da artırdı. Gaziantep'te ürününü piyasaya sürmeyip stokçuluk yapan bir firmaya ait 20 ton gıdanın son kullanma tarihi geçtiği tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar belediye ekipleri tarafından imha edildi.