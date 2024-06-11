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Haberler > Ekonomi > Stokçuluğun bedeli... Gaziantep'te SKT'si geçen 20 ton gıda imha edildi

Stokçuluğun bedeli... Gaziantep'te SKT'si geçen 20 ton gıda imha edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Stokçuluğun bedeli... Gaziantep&#039;te SKT&#039;si geçen 20 ton gıda imha edildi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gıda krizinin yaşandığı dönemde bir yandan da yapılan stokçuluk fiyatları daha da artırdı. Gaziantep'te ürününü piyasaya sürmeyip stokçuluk yapan bir firmaya ait 20 ton gıdanın son kullanma tarihi geçtiği tespit edildi. İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar belediye ekipleri tarafından imha edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ele geçirilen, güvenilirliğini kaybetmiş ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek 20 ton gıda imha edildi.

Stokçuluğun bedeli... Gaziantep'te SKT'si geçen 20 ton gıda imha edildi - 1. Resim

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte gıda denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde tüketilmeyecek durumda olan ve son kullanım tarihi geçen 20 ton ürün ele geçirdi.

Stokçuluğun bedeli... Gaziantep'te SKT'si geçen 20 ton gıda imha edildi - 2. Resim

Söz konusu ürünler, Çöp Transfer Merkezi'ne götürülerek imha edildi.

İşletmeci hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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