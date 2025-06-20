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Tarım-GFE yıllık yüzde 30,12 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarım-GFE yıllık yüzde 30,12 arttı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 30,12 arttı, aylık yüzde 2,03 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,03 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,56 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,54 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,13 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,45 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,65 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,98 artış gerçekleşti.
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 56,94 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,61 artış ile hayvan yemi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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