TÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyor

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) üyeleri, 6-8 Haziran'da İstanbul Yenikapı'da düzenlenen WORLDEF İstanbul'da TÖDEB Pavilyonu’nda ödeme çözümlerini sergiliyor. Sektörlerin iş birliğinin önemini vurgulayan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, WORLDEF ile stratejik iş birliğinin gelecekte büyüyerek devam edeceğini de ekledi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), 6-8 Haziran'da İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilen WORLDEF İstanbul'da üyeleriyle temsil ediliyor. Worldef İstanbul Fuarı’nda yer alan TÖDEB Pavilyonu, e-ticaret ve perakende sektörlerinin dinamiklerini şekillendiren ödeme ve elektronik para kuruluşlarımızı, sektör profesyonelleri ve yatırımcılarla bir araya getiriyor. Bu buluşma, sektörümüzün inovasyon kapasitesini, rekabet gücünü ve çözüm odaklı yaklaşımlarını sektörün tüm paydaşlarına sergileme fırsatı sunuyor.

"SINIR, MEKAN, ZAMAN TANIMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Fuarı ziyaret eden TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin fuardaki TÖDEB üyelerini ziyaret ettikten sonra Worldef Başkanı Ömer Nart ile bir araya geldi. Bilgetekin, “Dün gece yarısı dünyanın en büyük fintek fuarı olan Money 20/20 Amsterdam’dan ülkemize döndük. Sektörümüzü dünyaya tanıtmak için üç gün boyunca çaba sarfettik. Bugün de ayağımızın tozuyla Yenikapı’ya gelerek e-ticaretin küresel ve yerel markalarıyla, bu markalara ödeme çözümleri sunan üyelerimizin buluştuğu Worldef’e geldik. Sektörümüz için herhangi bir sınır, mekân, zaman tanımadan çalışıyoruz. Sadece önümüzdeki günleri değil; önümüzdeki yılları da planlamaya devam ediyoruz. Sektörümüz için durmadan çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TÖDEB ÜYELERİYLE ÇALIŞAN MARKALARIN İŞ SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR"

E-ticaret ve ödeme hizmetleri arasındaki ilişkiye değinen ve iki dinamik sektörün iş birliğinin altını çizen Bilgetekin “Türkiye’de e-ticaret sektörü de bizim sektörümüz gibi hızlı büyüyen, dinamik bir sektör. 2023 yılı itibariyle e-ticaret sektöründe 20 bine yakın aktif işletme bulunmakta ve milyonlarca kullanıcı bu platformlar üzerinden alışveriş yapmakta. Biz, TÖDEB olarak e-ticaret dünyasına sunduğumuz yenilikçi ödeme çözümleriyle bu sürece önemli katkılar sağlıyoruz. Üyelerimiz, güvenli ve hızlı ödeme sistemleri ile hem tüketicilere hem de işletmelere daha sorunsuz ve verimli bir ticaret deneyimi sunuyor. TÖDEB üyeleriyle çalışan markalar, düşük maliyetli ve hızlı ödeme çözümleri ile iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Üyelerimizin sunduğu dijital cüzdan, mobil ödeme ve sınır ötesi para transferi hizmetleri, işletmelerin finansal işlemlerini daha hızlı ve güvenli hale getiriyor. Bu da markaların operasyonel verimliliğini artırarak rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı oluyor.” dedi.

"WORLDEF İLE İŞ BİRLİĞİMİZ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK!"

Worldef ile bu sene başlayan iş birliğinin gelecek senelerde büyüyerek devam edeceğini de ifade eden Bilgetekin sözlerini “Bugün burada stratejik partner olarak kurduğumuz iş birliklerinin meyvesini önümüzdeki sene Worldef ve TÖDEB arasında daha gelişmiş ve büyük işlere imza atarak taçlandırmak istiyoruz. Ödeme ve ticaret birbirinden ayrılmaz iki parça ve bu iki parça arasındaki eşgüdümün başarılı olması ülkemize de ekonomimize de fayda sağlayacaktır.” diyerek sonlandırdı.