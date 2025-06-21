Toplam 262 milyon lira! Paralar hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin beklediği müjdeli haberi verdi. 262 milyon 660 bin 435 liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara aktarıldığı belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin çiftçilerin hesabına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, "262 milyon 660 bin 435 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

DESTEK ÖDEMELERİ

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 230 milyon 447 bin 144 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 31 milyon 553 bin 476 lira sertifikalı fidan kullanım desteği için 659 bin 815 lira ödeme gerçekleştirilecek.