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TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye'deki işsiz sayısında büyük düşüş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye&#039;deki işsiz sayısında büyük düşüş
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'deki işsiz sayısı geçen ay 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. 

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,4 iken kadınlarda %32,2 olarak gerçekleşti.

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye'de işsiz sayısında büyük düşüş - 1. Resim

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,4

İşgücü 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %36,8 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %16,6 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,2, kadınlarda ise %25,0 olarak tahmin edildi.

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye'de işsiz sayısında büyük düşüş - 2. Resim

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,3 saat azalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye'de işsiz sayısında büyük düşüş - 3. Resim

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %26,5 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak %26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,5 olarak tahmin edildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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