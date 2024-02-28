Türkiye de listede! Ayda 3 bin euro maaş ile Avrupa'nın göbeğine tarım işçisi alacaklar

Fransa, farklı ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak için çalışmalara başladı. Projeye Türkiye'nin de dahil olduğu belirtilirken, işçilere ayda 3 bin euro maaş verileceği belirtildi.

Avrupa sokakları, son haftalarda çiftçilerin eylemlerine sahne oluyor. Polonya, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde binlerce çiftçi traktörleriyle hükümet binalarına gidip yollarda saman balyalarını ateşe verirken, yüksek giderleri protesto eden çiftçiler Fransa'da da ayaklandı.

"ÜRETMEZSEK TELEFON MU YİYECEKSİNİZ?"

Fransa'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük tarım fuarını ziyaret eden NOW Haber Anchorman'i Selçuk Tepeli, Fransa'daki işçilerle konuştu. Tepeli, çiftçi ve köylülerle bindiği asansörde kısa süreli mahsur kaldı. Tepeli, birlikte mahsur kaldığı çiftçilere "Şimdi burada neler oluyor sorun ne?" diye sordu.

Asansordeki bir çiftçi, Tepeli'nin sorusuna "Avrupa Birliği, Fransa'ya o kadar teşvik veriyor ama gördüğünüz gibi bizi yukarıya taşımaya yetmiyor. Biz Avrupalı çiftçiler kaba, kötü insanlar değiliz. Hayati önem taşıyan gıdalar moda değil maalesef. Üretmezsek telefon mu yiyeceksiniz?" şeklinde cevap verdi. Ucuz iş gücünden şikayet eden işçiler, artık kazanç sağlayamadıklatını belirterek tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirttiler.

AYDA 3 BİN EURO MAAŞ

Öte yandan Fransa, farklı ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak için hazırlık yapmaya başladı. Türkiye'nin de dahil olduğu proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerine ayda 3 bin euro maaş verilecek.

Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila projenin detaylarını anlattı. Laqhila, "Onların Fransa'ya gelmesini kolaylaştırmak için mevsimlik sözleşmeler yapmayı planlıyoruz" dedi.