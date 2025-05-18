Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin en ucuz meyve sebzesini onlar yiyor! "Söz verdim, fiyat yansıtmayacağız"

Türkiye'nin en ucuz meyve sebzesini onlar yiyor! "Söz verdim, fiyat yansıtmayacağız"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en ucuz meyve sebzesini onlar yiyor! &quot;Söz verdim, fiyat yansıtmayacağız&quot;
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beklenmedik hava olayları ve iklim değişiklikleri gibi etkenler meyve-sebze üretimini vurdu, fiyatlar arttı. Pazara çıkan vatandaş etiketlere bakıp kara kara düşünürken, Türkiye’de meyve ve sebzenin en ucuz olduğu kente dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Kentin Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Rıza Gündüz, "İddia ediyorum, Türkiye’de en ucuz meyve ve sebze bizde" dedi.

Türkiye'de yaşanan don olayları tarlaları vurdu, çiftçiler durumdan olumsuz etkilendi. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Pazarlarda meyve-sebze fiyatları arttı, vatandaşın cebi yandı.

Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Rıza Gündüz, yaşanan don olayından sonra Elazığ’daki sebze ve meyve fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

"SEBZELERDE SIKINTI YOK"

Türkiye genelinde don olaylarından dolayı meyvede biraz sıkıntı olduğunu söyleyen Başkan Gündüz, "Sebzelerde herhangi bir sıkıntı yok. Biber ve salatalık fiyatları düştü. Domates biraz pahalı o da yeni mahsul seraların başlamasından kaynaklı. Birkaç güne kadar domates bollaştıkça onun da fiyatı düşecektir" dedi.

Türkiye'nin en ucuz meyve sebzesini onlar yiyor!

"TÜRKİYE'DE EN UCUZ MEYVE SEBZE ELAZIĞ'DA"

"Meyve fiyatları da ufak ufak düşmeye başladı" diyen Gündüz, "Elazığ’da don olayından dolayı meyve fiyatları biraz yüksek olacak ama kavun ve karpuz yeriz. Türkiye’de Adana ve Mersin dahil en ucuz meyve ve sebzeyi Elazığlılar yiyor. Bunu ispat etmeye de her zaman hazırım. Adana’da sivri biber Elazığ’dan 10-15 lira daha fazla. Sivri biber Adana’da çıkmasına rağmen burada daha ucuz" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNİN DÜŞMANI DEĞİLİZ"

Elazığ'a fazla mal gittiğini, elde kalmaması için fiyatların uygun olduğunu belirten Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Salatalık üreticilerimiz bize, 'siz dışarıdan getiriyorsunuz, bizim burada ürünümüz para etmiyor' diyor. Biz de kendilerinin düşmanı olmadığımızı, Elazığ’da yetişen salatalığın buraya yetmediğini söyledik. Biz Elazığ’a dışarıdan salatalık getirmezsek salatalığın fiyatı 60 liraya kadar yükselir. Bu da tüketiciye yansıyacak.

Türkiye'nin en ucuz meyve sebzesini onlar yiyor!

"TEKRAR İDDİA EDİYORUM..."

Elazığlı salatalık üreticilerimiz müsterih olsun, birkaç güne dışarıda üretilen salatalık bitecek. Biz yine kendilerinden alacağız. Ben bir söz verdim, bu sene don olayından dolayı Elazığlılara fazla fiyat yansıtmayacağız.

Kiraz Tokat’tan gelecek kilosu 100 liraysa 110 liraya satacağız. 140 liraya kesinlikle satmayacağız. Tekrar iddia ediyorum, Türkiye’de en ucuz meyve ve sebzeyi Elazığ yiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da "vurgun" soygun! 10 milyon TL'lik hırsızlık kamerada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlık tespit etti: Vergi yok, hasılat çok... POS'la gelen 37 milyarlık servet! - EkonomiPOS'la gelen 37 milyarlık servet!Bu fiyatlardan altın alınır mı? İslam Memiş 'ikinci dalış' uyarısı: Yeni fırsatlar kapıda - EkonomiUzman isimden 'ikinci dalış' uyarısı!Hasanağa'da hasat başladı, İstanbullular sıraya giriyor! Fiyatı 70 TL'ye dayandı - Ekonomiİstanbullular sıraya giriyor, fiyatı 70 TL'ye dayandı!Altının tahtını sallayabilir! "Bitcoin piyasa değeri 2030'da 1 milyon dolar olacak" - Ekonomi"Bitcoin 2030'da 1 milyon dolar olacak"Yaptırımlar kalktı, imar süreci hızlandı! Türk firmalarının gözü Suriye’nin enerjisinde - EkonomiTürk firmalarının gözü Suriye’nin enerjisindeKüçükbaş sayısı artacak et fiyatları ucuzlayacak - EkonomiKüçükbaş sayısı artacak et fiyatları ucuzlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...