Türkiye'nin en ucuz meyve sebzesini onlar yiyor! "Söz verdim, fiyat yansıtmayacağız"

Beklenmedik hava olayları ve iklim değişiklikleri gibi etkenler meyve-sebze üretimini vurdu, fiyatlar arttı. Pazara çıkan vatandaş etiketlere bakıp kara kara düşünürken, Türkiye’de meyve ve sebzenin en ucuz olduğu kente dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Kentin Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Rıza Gündüz, "İddia ediyorum, Türkiye’de en ucuz meyve ve sebze bizde" dedi.

Türkiye'de yaşanan don olayları tarlaları vurdu, çiftçiler durumdan olumsuz etkilendi. Bu durum fiyatlara da yansıdı. Pazarlarda meyve-sebze fiyatları arttı, vatandaşın cebi yandı.

Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Rıza Gündüz, yaşanan don olayından sonra Elazığ’daki sebze ve meyve fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

"SEBZELERDE SIKINTI YOK"

Türkiye genelinde don olaylarından dolayı meyvede biraz sıkıntı olduğunu söyleyen Başkan Gündüz, "Sebzelerde herhangi bir sıkıntı yok. Biber ve salatalık fiyatları düştü. Domates biraz pahalı o da yeni mahsul seraların başlamasından kaynaklı. Birkaç güne kadar domates bollaştıkça onun da fiyatı düşecektir" dedi.

"TÜRKİYE'DE EN UCUZ MEYVE SEBZE ELAZIĞ'DA"

"Meyve fiyatları da ufak ufak düşmeye başladı" diyen Gündüz, "Elazığ’da don olayından dolayı meyve fiyatları biraz yüksek olacak ama kavun ve karpuz yeriz. Türkiye’de Adana ve Mersin dahil en ucuz meyve ve sebzeyi Elazığlılar yiyor. Bunu ispat etmeye de her zaman hazırım. Adana’da sivri biber Elazığ’dan 10-15 lira daha fazla. Sivri biber Adana’da çıkmasına rağmen burada daha ucuz" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNİN DÜŞMANI DEĞİLİZ"

Elazığ'a fazla mal gittiğini, elde kalmaması için fiyatların uygun olduğunu belirten Gündüz, şu ifadeleri kullandı:

"Salatalık üreticilerimiz bize, 'siz dışarıdan getiriyorsunuz, bizim burada ürünümüz para etmiyor' diyor. Biz de kendilerinin düşmanı olmadığımızı, Elazığ’da yetişen salatalığın buraya yetmediğini söyledik. Biz Elazığ’a dışarıdan salatalık getirmezsek salatalığın fiyatı 60 liraya kadar yükselir. Bu da tüketiciye yansıyacak.

"TEKRAR İDDİA EDİYORUM..."

Elazığlı salatalık üreticilerimiz müsterih olsun, birkaç güne dışarıda üretilen salatalık bitecek. Biz yine kendilerinden alacağız. Ben bir söz verdim, bu sene don olayından dolayı Elazığlılara fazla fiyat yansıtmayacağız.

Kiraz Tokat’tan gelecek kilosu 100 liraysa 110 liraya satacağız. 140 liraya kesinlikle satmayacağız. Tekrar iddia ediyorum, Türkiye’de en ucuz meyve ve sebzeyi Elazığ yiyor."