Sebze ve meyve fiyatları alarm veriyor! "Türkiye'de mahsuller tehlikede" diyerek uyardılar

İklim değişikliği ve beklenmedik hava olayları, tarım ürünlerinin fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatları negatif yönde etkilenirken, uzmanlar Türkiye'de birçok bölgeyi vuran zirai don olayı nedeniyle mahsullerin tehlikede olduğunu vurguladı.

Hava sıcaklıklarındaki hızlı ve beklenmedik değişimler tarladaki mahsulleri etkiliyor.

SEBZE VE MEYVEDE FİYATLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, sebze ve meyve fiyatlarının olumsuz hava şartlarından etkilendiğini belirtti.

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Bahar ve yaz aylarında yaşanan yağış eksikliğinin de üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Buluşan, çözümün planlı üretim ve seracılık olduğuna dikkat çekti.

ZİRAİ DON TÜRKİYE'YE ETKİLEDİ

Buluşan, "Eskiden biz nisan ayında yaz geldi diye beklerdik, şimdi mayıs ayını gördük ama hala yazı göremiyoruz. İnsanların strese girdiği gibi mahsul de hava yüzünden tarlada strese giriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu ve ondan önceki don olayları da üreticimizi perişan etti. Zirai don bu sene Türkiye'yi etkiledi" şeklinde konuştu.

Buluşan, fiyat değişikliklerine çözüm için kapalı sistem ve seracılığın önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: