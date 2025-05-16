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Sebze ve meyve fiyatları alarm veriyor! "Türkiye'de mahsuller tehlikede" diyerek uyardılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sebze ve meyve fiyatları alarm veriyor! &quot;Türkiye&#039;de mahsuller tehlikede&quot; diyerek uyardılar
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İklim değişikliği ve beklenmedik hava olayları, tarım ürünlerinin fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatları negatif yönde etkilenirken, uzmanlar Türkiye'de birçok bölgeyi vuran zirai don olayı nedeniyle mahsullerin tehlikede olduğunu vurguladı.

Hava sıcaklıklarındaki hızlı ve beklenmedik değişimler tarladaki mahsulleri etkiliyor.

Sebze ve meyve fiyatları alarm veriyor!

SEBZE VE MEYVEDE FİYATLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, sebze ve meyve fiyatlarının olumsuz hava şartlarından etkilendiğini belirtti.

Bahar ve yaz aylarında yaşanan yağış eksikliğinin de üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade eden Buluşan, çözümün planlı üretim ve seracılık olduğuna dikkat çekti.

Sebze ve meyve fiyatları alarm veriyor!

ZİRAİ DON TÜRKİYE'YE ETKİLEDİ

Buluşan, "Eskiden biz nisan ayında yaz geldi diye beklerdik, şimdi mayıs ayını gördük ama hala yazı göremiyoruz. İnsanların strese girdiği gibi mahsul de hava yüzünden tarlada strese giriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan dolu ve ondan önceki don olayları da üreticimizi perişan etti. Zirai don bu sene Türkiye'yi etkiledi" şeklinde konuştu.

Buluşan, fiyat değişikliklerine çözüm için kapalı sistem ve seracılığın önemine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Yapmak istediğimiz şu; bu ülkede planlı üretim gerekiyor. Planlı pazarı yapmadığımız takdirde başka türlü iklim şartlarına uyum şansımız yok. Hava şartlarına göre üretim yapmak zorundayız.

Artık sebze üretiminde kapalı sistem yani sera büyük bir önem taşıyor. Mesela tarladaki ürünün daha yetişmesine bir ay varken, serada yetişen bir ürünün büyümesi daha hızlı ve devamlılığı daha kolay. Planlı üretim ve planlı pazar yaparsak ne soğan, ne patates, ne yeşillik hiçbir ürün olması gereken fiyatın üstüne çıkmaz, beklenen fiyatın altında da kalmaz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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