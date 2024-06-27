Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, Bursa'daki fabrikasında planlı bakım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle 16 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verecek.

Koç Holding bünyesindeki Tofaş, üretime ara vereceğini duyurdu. Buna göre şirket, 16 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 35 gün boyunca üretim yapmayacak.

TOFAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI

Tofaş'tan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Şirket geçen sene yaz aylarında üretime 24 gün ara vermişti.