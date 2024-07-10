Türkiye'nin sanayi devi iflasın eşiğinde! 2 ay süre verildi

Düzenleyen: Mesut Şahin 10 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 12:04 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Konkordato ilan eden Konya merkezli Asman Çelik için iflas çanları çalmaya devam ediyor. Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirkete 2 ay ek süre verildi.