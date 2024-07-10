Türkiye'nin sanayi devi iflasın eşiğinde! 2 ay süre verildi
Düzenleyen: Mesut Şahin- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Konkordato ilan eden Konya merkezli Asman Çelik için iflas çanları çalmaya devam ediyor. Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirkete 2 ay ek süre verildi.
Küresel ekonomik kriz ülke genelinde şirketleri etkilemeye devam ediyor. Ekonomik buhran nedeniyle konkordato ilan eden Asman Çelik'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
ASMAN ÇELİK'İN KONKORDATO SÜRESİ UZATILDI
Ülke genelinde otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketin konkordato süresi uzatıldı. Ekonomim'de yer alan habere göre, Konya merkezli Asman Çelik'e 2 ay daha ek süre verildi.
SEKTÖRE DAMGA VURMUŞTU
Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik yüzlerce çalışanıyla adından söz ettiren şirketlerin başında geliyordu.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi