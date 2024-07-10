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Türkiye'nin sanayi devi iflasın eşiğinde! 2 ay süre verildi

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Türkiye&#039;nin sanayi devi iflasın eşiğinde! 2 ay süre verildi

Ekonomi Haberleri

Konkordato ilan eden Konya merkezli Asman Çelik için iflas çanları çalmaya devam ediyor. Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirkete 2 ay ek süre verildi. 

Küresel ekonomik kriz ülke genelinde şirketleri etkilemeye devam ediyor. Ekonomik buhran nedeniyle konkordato ilan eden Asman Çelik'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

ASMAN ÇELİK'İN KONKORDATO SÜRESİ UZATILDI

Ülke genelinde otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketin konkordato süresi uzatıldı. Ekonomim'de yer alan habere göre, Konya merkezli Asman Çelik'e 2 ay daha ek süre verildi.

SEKTÖRE DAMGA VURMUŞTU 

Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik yüzlerce çalışanıyla adından söz ettiren şirketlerin başında geliyordu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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