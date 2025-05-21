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Yıllık ücreti 28 bin dolar! Kullanıcılar dünyaca ünlü uygulamadan şikayetçi oldular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıllık ücreti 28 bin dolar! Kullanıcılar dünyaca ünlü uygulamadan şikayetçi oldular
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bloomberg'in kullanıcıların gerçek zamanlı finansal piyasa verilerini izleyip analiz edebildiği platformu Bloomberg Terminal'le ilgili şikayetler arttı. Kullanıcılar yıllık 28 bin dolar ücret istenen platformdan, yaşanan gecikmelerden dolayı şikayetçi oldu.

Piyasa verileri ve medya servisi Bloomberg'in gerçek zamanlı piyasa verilerini analiz eden platformu Bloomberg Terminal ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Platform, yatırımcıların canlı fiyatlandırmaya erişmesini engelleyen ve İngiltere hükümet tahvillerinin açık artırmasını aksatan yaygın sorunlarla karşı karşıya. Birçok kullanıcı bu durumdan rahatsız. 

VERİ AKIŞINDA AKSAKLIKLAR... 

Kullanıcılar, yıllık üyelik ücreti 28 bin dolar olan Bloomberg Terminal hizmetindeki aksaklıklar nedeniyle harekete geçti. Veri akışında yaşanan gecikmeler ve canlı fiyatlandırmanın olmaması nedeniyle işlem yapamadıklarını belirten kullanıcılar şikayetçi oldu. 

KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİN ANA ARTERLERİNDEN BİRİ 

Milyarder Michael Bloomberg tarafından kurulduğundan bu yana geçen 35 yılda, tüccarlar ve yatırımcılar şirketin ayırt edici siyah ve turuncu terminallerine büyük ölçüde bağımlı hale geldi. Terminal, dünya çapında hisse senetleri ve tahviller hakkında fiyatlandırma ve analizler taşıyor ve tüccarlar ile bankacılar tarafından mesaj alışverişinde bulunmak için yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle platform küresel finans sisteminin ana arterlerinden biri.

 

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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