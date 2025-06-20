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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 25,34 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 25,34 arttı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 25,34 arttı, aylık yüzde 2,40 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,15 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 25,40 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,08 artış, imalatta yüzde 25,40 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,07 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,39 artış, enerjide yüzde 0,40 artış, sermaye mallarında yüzde 30,73 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,36 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,66 artış, imalatta yüzde 2,36 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,71 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,98 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,87 artış, enerjide yüzde 3,53 artış, sermaye mallarında yüzde 2,83 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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