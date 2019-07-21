Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan ve Marmara denizine nazır bir noktada yükselen Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler 486 bin TL’den başlıyor. Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. Projede kredili alımlarda 120 ay 0.98 vade oranlı ödeme seçeneği de yatırımcılara sunuluyor. 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde, cazibe merkezi olarak geliştirilen projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

4 MEVSİM SOSYAL YAŞAM ALANLARI SUNUYOR

E-5 cepheli cadde üzeri dükkânlarıyla bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla da öne çıkıyor. 60 bin metrekarelik alanın peyzaja ayrıldığı Bizim Evler Güzelce’de, özel dizayn edilen bisiklet yolu ve koşu parkurunun yanı sıra; 2 adet sosyal tesis, dört mevsim kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, çocuk oyun alanları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor. Ayrıca site sakinlerinin günün yorgunluğunu atabilecekleri oyun salonları, göl kafe, yürüyüş yolları, mescit, çok maksatlı salon ile kreş ve anaokulu da projede yer alıyor.

ULAŞIMIN MERKEZİNDE BİR PROJE

Yüksek yatırım potansiyeline sahip proje ulaşım açısından da avantajlı bir konumda yer alıyor. İstanbul’un en işlek ulaşım aksında konumlanan ve toplu ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede bulunan Bizim Evler Güzelce, E-5 Otoyolu’nun yanı başında yükseliyor.

İnşaat sektöründeki 29 yıllık deneyimiyle 16 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Yapı’nın en yeni projesi Bizim Evler Güzelce, aile öncelikli konsepti ve ulaşılabilir fiyatlarıyla konut alıcılarının gözde projeleri arasında yer alıyor. Deniz manzarasına hâkim Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler 486 bin TL’den başlarken projede yatırımcılara 120 ay vade 0,98 oranla esnek ödeme modelleri de sunuluyor.