Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "TOKİ uygulamalarındaki bizim konut satışlarımızda herhangi bir düşme söz konusu değil. Hatta, bizim satışa sunduğumuz konutlar, genellikle kuralı satılan konutlardır. Türkiye'deki konut satışları da Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ortaya konan verilerdir. Ama konut satışlarını da sadece tapu üzerinden yapılan işlemler olarak değil de satış sözleşmeleri açısından da değerlendirmek gerekir. TOKİ olarak zaten şu anda bizim satışa çıkıp da çok talep görmeyen projemiz olmadı. Bütün projelerimize yüksek oranda bir talep var. Bu yıl planladığımız 50 bin sosyal konutun talep toplamalarını gerçekleştirdik. Kuraları 19 Ağustos'ta tamamlanacak. Şuan 15 bine yakınının inşasına başladık. Dolayısıyla 2019 yılında 50 bin sosyal konutun tamamının inşaatını başlatmış olacağız. Bakanlığımızın da önümüzdeki süreçte hem sosyal konut hem de kentsel dönüşüm noktasında hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda yeni konut uygulamalarımız devam edecek" dedi.