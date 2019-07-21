Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte dere yataklarında inşa edilen 300'e yakın konut tespit ettiklerini belirterek, "Bakanlıktan gelen 10 kişilik ekiple birlikte ilimizde inceleme başlattık. Yapılan inceleme sonucunda Canik ve İlkadım ilçelerinin bütün mahallelerinde kentsel dönüşüm ihtiyacının söz konusu olduğu ortaya çıktı. Kentsel dönüşüm haricinde teknik incelemede gerçekleştirildi. Tüm bu incelemeler sonunda dere yataklarında 300'e yakın konutun yer aldığı tespit edildi. Bu konutların yıkımı ile ilgili çalışma başlatıyoruz. TOKİ'nin desteğiyle yeni konut alanları kurulacak. Vatandaşlarımızın da uygun göreceği muhtemel yerlerde bir proje gerçekleştirilecek” dedi.