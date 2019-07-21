Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü,184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin 3'üncü en derin gölü ünvanına sahip. Bu yıl ülke genelinde turizm hareketliliğinin çok yüksek olduğunu belirten Burdur Valisi Hasan Şıldak, “Beyaz kumlarıyla ilgi çeken Salda Gölü, yerli ve yabancı tatilciler için çekim merkezi olmaya devam ediyor. Yapılan turizm yatırımlarını, yaptığımız ilavelerle, estetik düzenleme ve altyapı çalışmalarıyla daha da güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Yeşilova ilçe merkezine 4, Burdur'a ise 60 kilometre uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik yapıya ve yaklaşık 44 kilometrekare alana sahip Salda Gölü kıyısına Millet Bahçesi yapılacak” diye konuştu.

Beyaz Adalar ile Belediye Halk Plajı bölgesinde inşa edilecek Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ tarafından yapılacağını belirten Vali Şıldak, "Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Hem korunan, temiz kalan, hem de turizme hazırlanan Salda'yı önümüzdeki yıldan itibaren Millet Bahçesi’yle çok daha iyi seviyede göreceğiz. Millet Bahçesi tamamen ahşap imalatlarla çevreye saygılı, en küçük bir çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde özenli bir mimari ve projelendirmeyle burada hizmet verecek. Salda Gölü her zaman temiz kalacak. Hedefimiz 1 milyon ziyaretçi" dedi.