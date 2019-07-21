Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bin 500 dönümlük çam ormanının yanı başında yer alan proje, 8 blokta toplam 426 konut ve 12 adet ticari üniteden oluşuyor. Kaba inşaatı tamamlanan Rengi Antalya'da hayat önümüzdeki Ekim ayında başlayacak. Projede tapuların hemen teslim edilmesi ev alacaklara avantaj sağlıyor.

Rengi Antalya projesinde 83,5 metrekarelik 1+1 daireler 265 bin TL'den, 122 metrekarelik 2+1 daireler 350 bin TL'den, 144 metrekarelik 3+1 daireler ise 450 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılara sunuluyor. Peşinde yüzde 10 indirim fırsatı sunulan projede banka kredisinin yanı sıra firma bünyesinde 24 aya kadar vade imkânı da sağlanıyor.