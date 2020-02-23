Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin ana merkezi Sivrice - Çevrimtaş köyünde evleri yıkılan depremzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde ilk örnek evin kurulumu yapıldı.

91 metrekare 2+1 hafif çelik örnek evin inşasının yanı sıra hafif çelikle ahır yapımına da başlandı. Örnek çalışmalarının ardından köylerde yaklaşık 3 bin 500 evin inşası gerçekleştirileceği belirtildi. Çevrimtaş köyünde depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, birçok evde yıkılıp ağır hasar görmüştü. Yapılan evden memnun olduklarını dile getiren köylülerden Ramazan Ernek, “Depremde evimiz zarar gördü şu an enkazı kaldırılıyor. Onun için bizlere de bir ev yaptılar. Allah razı olsun. İnşallah, en yakın zamanda mağdur olanlara da yapılır” dedi Öte yandan Elâzığ’da hasar gören 602, kentsel dönüşüm kapsamında 318 binanın yıkımı da gerçekleştirildi.;

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