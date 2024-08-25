Otel yatırımlarında rekora koşuyoruz: Avrupa'da 4. sıraya yükseldik

Konut arzında üretim düşerken, turizm amaçlı yapılan otel sayısında rekor kırıldı. Lodging Econometrics’in (LE) 2024 2. Çeyrek Avrupa Otel İnşaatı Yatırım Trend Raporu’na göre; Avrupa’da bu yılın ilk yarısı itibarıyla toplam 64.835 oda kapasiteli 418 yeni otel yapılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ- Türkiye, Avrupa’da en çok yeni otel yapılan ülkeler arasında dördüncü sırada. Rapora göre; Yeni otel yatırımında İngiltere 306 proje ile ilk sırada. Onu 178 proje ile Almanya, 120 proje ile Fransa’nın izlediği, Türkiye’nin de 117 proje ile dördüncü sırada olduğu belirtiliyor.

Türkiye’de 2026 yılına kadar 354 yeni otel ve turizm yatırımı projesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni otel yatırımlarının şehirlere göre dağılımında Londra 76 proje ile ilk sırada yer alırken, arkasından İstanbul geliyor. İstanbul, 50 yeni otel yatırımı projesiyle Avrupa şehirleri listesinde ikinci sırada.