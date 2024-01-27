Mahkemeden manifesto niteliğinde karar: İşten atma tehdidi mobbing

Bir işçi, işvereninin kendisine işten atma tehdidinde bulunduğunu ve aşağıladığını öne sürerek istifa etti. İşçi istifasının ardından İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle manevi tazmiat talebinde bulunan işçiye mahkeme 'ret' kararı verdi. İstinafa giden davada manifesto niteliğinde bir karara imza atıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, davacının sağlığının bozulduğu, bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğü ve bu suretle davacının işyerinde psikolojik taciz ve baskıya uğradığı sonucuna ulaştığını kaydedip manevi tazminat talebinin kabulüne hükmetti.

İşçi ve işveren arasındaki tartışmalı davalardan birinde daha dikkat çeken bir karara imza atıldı. Bir çalışan işvereni tarafından sürekli aşağılandığını ve mobbinge maruz kaldığını söyleyip istifa etti.

İş Mahkemesi'ne başvuran işçi, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle manevi tazminat talebinde bulundu. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

DAVA İSTİNAFA GİTTİ

Davacı işçi, kararı istinaf etti.

Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi girdi. Manifesto niteliğindeki kararda şu ifadelere yer verildi:

MAHKEME KARARI

Dosya kapsamındaki tanık anlatımları, mail içerikleri ile davacının gördüğü psikolojik tedaviye dair rapor ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirilip olayların kronolojik sıralaması incelenmiştir. Davacının davalı işveren tarafından aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işlerin davacıya yaptırıldığı, hedeflerin tutturulması aksi halde işten atılacağı konusunda mailler gönderildiği ve temadi eden bu davranışlar nedeniyle davacının sağlığının bozulduğu, bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğü ve bu suretle davacının işyerinde psikolojik taciz ve baskıya uğradığı sonucuna ulaşılmıştır.

TAZMİNAT TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bu nedenle davacının uğradığı kişilik hakkı ihlalinin ağırlığı da gözetilerek davacı lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetli görülmemiş, Dairemizce manevi tazminat talebinin kabulüne hükmedilmiştir.