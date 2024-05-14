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24 FETÖ şüphelisi için 14 ilde eş zamanlı gözaltı kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 FETÖ şüphelisi için 14 ilde eş zamanlı gözaltı kararı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 24 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında harekete geçildi.

21 aktif kamu personeli ile 3 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 24 şüphelinin Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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