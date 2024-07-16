3 günde 5 şehre gitti! Bakan Kurum'dan TOKİ evlerindeki depremzedelere ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana’daki TOKİ evlerinde oturmaya başlayan depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması ve depremzede vatandaşların bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Üç günde Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana’ya giden Bakan Kurum, afet konutlarını inceledi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye programında, İstasyon Caddesi'nde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Kurum, onların taleplerini dinledi.

BAKAN KURUM DEPREMZEDELERİ DİNLEDİ

Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, “Hayırlı olsun” diyerek kendisiyle tokalaştı.

Kurum, yapılan evlerin zemin artı 4 katı geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Dükkanı olana dükkan, evi olana ev, AFAD’dan hak sahibi olana AFAD’dan, olmayanları ise kentsel dönüşümden hak sahibi yapacağız. Mevcut arsa değerlerinizi hesaplayacağız. Yeni yapacağımız projeden bu değerleri düşeceğiz. Maliyetlerde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla indirim yapacağız. Kalan bir borcunuz varsa da uzun vadede ödeme imkanına erişeceksiniz. Burayı da sizlerin talepleri doğrultusunda TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak.”

Kurum’un sözleri üzerine kendisine sarılarak ve elini sıkarak teşekkür eden vatandaşlar, “Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım, iyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin” dedi.

Bakan Kurum daha sonra diğer vatandaşların da taleplerini dinleyerek projeleri inceledi.

YENİ EVLİ ÇİFTİ ZİYARET ETTİ

Osmaniye temaslarının ardından Adana’ya giden Bakan Kurum, aynı ilgiyi Şambayadı Mahallesi’nde de gördü. Bakan Kurum’u gören depremzede vatandaşlar, kendisine teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında inceleme yaptığı sırada yeni evli bir çiftin çay davetini de kırmadı. Deprem zamanında nişanlı olan ve bu yıl evlenen Hatice ve Gökhan Başpınar’ın evine konuk olan Bakan Kurum, “İnşallah tüm deprem bölgesinde bu gülen yüzleri görmek istiyoruz. Tüm ailelerimiz böyle sevinsin istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun, evinizde güle güle oturun. İnşallah daha güzel günlerde, hep bir arada olalım” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, aileye herhangi bir eksikleri ve sıkıntıları olup olmadığını da sordu. Başpınar, “Çok şükür bir sıkıntımız yok, hepsini yerine getiriyorlar. Bizi mağdur etmediler. Allah sizlerden razı olsun” dedi.