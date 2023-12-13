4 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2023 13:47 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 13:49

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terör örgütlerine hayat alanı tanınmıyor… Güvenlik güçleri ulusal güvenlik için risk oluşturan terör örgütlerine bitirmekte kararlı...

Bu kapsamda terör örgütleri mensuplarına yönelik her gün çok sayıda operasyon düzenleniyor. Son olarak 4 ilde adli merciler ve kolluk güçleri DEAŞ için harekete geçti.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda, DEAŞ terör örgütü sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konuldu.

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ’da faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 18 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda toplamda 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin, ikametlerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, DEAŞ Terör örgütü sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.