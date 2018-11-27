Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamadan satır başları;

*Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir.

*Türkiye'nin Suriye'de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

*Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerine aykırı hiç bir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir.