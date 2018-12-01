Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı ileri sürülen 16'sı halen görevde, 1'i ihraç, 2'si emekli olmak üzere 19 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama kararı üzerine Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Ankara başta olmak üzere Karaman, Bitlis, Giresun Trabzon, Samsun, Bingöl, Zonguldak, Afyonkarahisar, Tokat ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 kişiden 13’ünü gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 6 kişiyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.