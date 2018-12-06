Haber Merkezi ANKARA
Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel ile emekli teşkilat mensuplarının kimlik kartları değişecek. Kimliklerin ön yüzünde personelin fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicili, arka kısmında ise kullandığı tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası yer alacak. Yeni kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine de geçecek. Personel kimlik kartları, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli sayılacak. Yeni düzenlemeyle FETÖ ile ilişkisi tespit edilen, soruşturması veya yargılaması devam eden emekli polislere kimlik kartı verilmeyecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 21 bin 929 polis FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti.
FETÖ’cü emekli polise kimlik yok
Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle FETÖ’den yargılanan polislere emekli kimlik kartı verilmeyecek.
Haber Merkezi ANKARA
Etiketler : fetö,fetöcü polis,
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