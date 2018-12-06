Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eli kanlı örgüt, terörist sayısını artırmak için yine ahlaksızca kadınları kullanıyor. PKK/KCK’ya katılımların azalması nedeniyle kadın militanların doğuma zorlandıkları 20 Kasım’da güvenlik güçlerine teslim olan S.D. adlı teröristin ifadesiyle gün yüzüne çıktı. S.D, Ağrı İl Jandarma Komutanlığında verdiği ifadesinde “Hâlen Suriye bölgesinde faaliyet gösteren R. adlı kadın terörist bana, katılımların artırılması için örgüt mensupları arasında cinsel ilişki yoluyla yeni doğumlara zorlandıklarını ve doğumların Irak’ın Mahmur bölgesinde gerçekleştirildiğini anlattı. R. bana, kampta kendisi gibi 10-15 teröristin olduğunu, bu şekilde doğan çocuklar ile annelerinin temasının örgüt yönetimi tarafından sonlandırıldığını ve anne örgüt mensuplarının başka faaliyet alanlarına sevk edildiğini söyledi” dedi.