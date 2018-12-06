Başkent'te belediye otobüsü yayaların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi. Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı
06.12.2018 - 15:43 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkent Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi.
Başkent'te belediye otobüsü yayaların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kızılay'da belediye otobüsü yayaların arasına daldı. İlk alınan bilgilere göre kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan bir kadının otobüsün altında kaldığı öğrenildi. Gaz kaçağına karşı otobüs çevresinde önlem alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : ankara,
592171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592171.aspx
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