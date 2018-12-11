Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı saldırı sonucu şehit düştüğü, personel şube müdürü ve koruma polisinin de yaralandığı olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye geldi.

Rize Devlet Hastanesi'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammet Avcı eşlik etti. Bakan Soylu, hastane girişinde açıklama yapmazken, Vali Kemal Çeper'den saldırı ile ilgili detaylı bilgi aldı.

BAKAN SOYLU: SALDIRGAN İLK İFADESİNİ VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın ilk ifadesini verdiğini bildirdi.

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