Mahkeme kararıyla İran Pasajındaki bir iş yerinde arama yapmak isteyen polis ile esnaf arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından 6 kişi gözaltına alındı. İHA muhabirine açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, "Savcılık kararıyla daha önce yaptıkları gibi arama esnasında polise mukavemet gösteriliyor. Gözaltına alınan 6 kişi var" dedi.
Yüksekova’da gerginlik: 6 gözaltı
14.12.2018 - 20:49 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde esnaf ile polis arasında çıkan gerginlikte 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : yüksekova,
593469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593469.aspx
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