Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyir haline geçti. Komandolar ve askeri araçlardan oluşan konvoyun güvenlik önlemleri altında Kilis istikametine doğru ilerlediği görüldü. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) da Hatay'a geldi. ZPT ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınır hattına sevk edildi.