Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Gerekçeli karar, dernek yönetiminin herhangi bir suistimalinin ve görevi kötüye kullanma iddiasının bulunmadığını vurgulayarak, hâlihazırda Kızılay yönetiminin görevinin başında olduğunun altını çizildi. Mahkemenin verdiği kararla birlikte Kızılay Başkanı Kerem Kınık görevine devam edecek. Kızılay’a Kayyum atama kararının iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Kerem Kınık şunları kaydetti: Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı kayyum kararını düzeltti. Böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılay’ın yanında duran, bize güvenen ve destek veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz.