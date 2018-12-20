Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erhan Yardımcı ile avukatı katıldı. Sanık Yardımcı, hakkındaki suçlamaları reddederek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. ByLock kullanmadığını savunan sanık Yardımcı, beraatini istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın, ByLock kullandığını ve örgütün sohbet toplantılarına katıldığını iddia ederek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.