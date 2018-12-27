Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Hulusi Akar genelkurmay başkanı olunca kendisine altın kaplama silah, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiğini açıklamıştı. Bahçeli açıklamasında 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananlara değinerek, "Hulusi Akar paşa Kuran'a bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır" demişti.